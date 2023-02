Donnarumma, errore sul tiro di Coman: Bayern in vantaggio contro il PSG

Tiro centrale, Donnarumma si lascia sorprendere dalla rete di Coman: l'ex della gara non esulta. Per il resto serata di parate per Gigio.

Un errore di Gigio Donnarumma ha dato il vantaggio al Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions in quel di Parigi. La conclusione di Coman, infatti, è passata sotto le braccia dell'ex Milan per l'1-0: tiro centrale, su cui pesa l'errore dell'estremo difensore dei francesi. Donnarumma, che dopo l'errore sul goal del vantaggio ospite non è stato certo al top, ha poi cercato di allontanare l'errore con una grande parata sul colpo di testa di Pavard. A proposito di Coman, l'ex di giornata non ha esultato dopo aver bucato Donnarumma: francese e parigino, reduce dal secondo posto ai Mondiali 2022 è infatti cresciuto con il PSG, dove ha vinto i primi trofei in carriera prima di trasferirsi alla Juventus prima e in Baviera poi. Gara ampiamente sotto le attese, la sfida del Parco dei Principi ha visto il Bayern decisamente più pericoloso in termini di conclusioni e tiri nello specchio. A pesare sul risultato è un tentativo che sembrava ampiamente alla portata di Donnarumma, terminato però alle sue spalle. Tenuti a galla proprio dalle parate dell'estremo difensore italiane successive all'errore, i giocatori del PSG non sono riusciti però a trovare il pari: annullato un goal a Mbappé. "Dobbiamo ricordare la fine, abbiamo visto che potevamo fargli male, torneremo a casa e cercheremo di batterli al ritorno" ha detto lo stesso Mbappé dopo il triplice fischio finale. "Ho lavorato giorno e notte per giocare un pezzo di partita, non era quello che volevo, ma va bene". Scelti da Goal La Champions riparte con gli ottavi: il calendario

