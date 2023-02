L'agente Pimenta: "Donnarumma è bersagliato dalla stampa italiana"

Rafaela Pimenta difende Gigio Donnarumma dopo l'errore col Bayern: "Non è possibile che un giorno sia il migliore e quello dopo faccia schifo".

Il successo del Bayern in casa del PSG ha fatto notizia, sì, ma fino a un certo punto: si tratta pur sempre di una grande squadra che batte un'altra grande squadra. Però la rete decisiva, quella messa a segno dall'ex Kingsley Coman, è stata propiziata da un errore abbastanza evidente di Gigio Donnarumma. E questo sì, ha fatto parecchio notizia.

Anche troppo, secondo l'agente dell'ex portiere del Milan, Rafaela Pimenta. Che ha deciso di passare al contrattacco e, in un'intervista a 'Telefoot' della quale l'emittente ha pubblicato un'anticipazione, ha preso di mira non tanto la stampa francese, bensì quella italiana, per il modo in cui il proprio assistito verrebbe trattato dopo ogni episodio negativo.

"La reazione dei media per quanto riguarda Donnarumma, a volte, è bipolare. Un giorno è il migliore al mondo, quello dopo fa schifo. Non è possibile che da una settimana all'altra passi da qui a qui. Secondo me è bersagliato dalla stampa italiana. È evidente che gioca in uno dei migliori club del mondo, per cui bisogna avere una continuità nel parlare di lui. A un certo punto ne abbiamo abbastanza".

Un fiume in piena, l'agente di Donnarumma:

"È normale che io voglia parlare bene di lui, però sono convinta di essere obiettiva in quello che dico. È uno dei migliori portieri del mondo. Agli Europei non ha conquistato solo il premio di miglior portiere, ma anche di miglior giocatore della competizione. È un grande traguardo. E continua a fare grandi cose. Dobbiamo tranquillizzarci un pochino quando si parla di lui".

Le critiche nei confronti di Donnarumma, come detto, nascono dopo la papera che ha consentito al Bayern di espugnare il Parc des Princes, partendo in pole position in vista del ritorno in programma in Baviera a marzo. Una gara in cui il PSG sarà costretto a vincere con almeno due reti di scarto per approdare ai quarti di finale di Champions League.