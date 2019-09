Il PSG sorride: Cavani e Mbappe stanno per rientrare

E' ancora una volta la grandissima favorita per la vittoria della , con possibilità di abdicare veramente basse. E' anche una delle big in corsa per sollevare la Champions, nonostante anni e anni di delusioni europee. Attacco atomico a disposizione del , che deve però fare i conti con diversi infortuni.

Come noto è arrivato Icardi da Milano per rinforzare il reparto offensivo di Tuchel, ma l'argentino non è ancora al meglio e non potrà partire titolare nel match contro lo Straburgo. Ingresso a gara in corso per l'ex , mentre Cavani e Mbappè stanno per tornare a disposizione del club.

Il PSG ha comunicato a tifosi, e avversari, che il recupero dei due campioni in attacco sta procedendo bene: insieme a loro out anche Kehrer e Draxler, altri due elementi importanti che dovrebbero però rientrare più tardi rispetto ai compagni.

Per Cavani rientro graduale in squadra durante questa settimana, con possibile utilizzo nel weekend del 21-22 settembre. Mbappe invece dovrebbe tornare in gruppo gradualmente la prossima settimana, per poi far il suo ritorno in campo tra fine settembre e inizio ottobre.

Con Cavani, Neymar, Mbappe, Icardi e Di Maria a disposizione, sulla carta il PSG ha il miglior attacco al mondo. Basterà l'arrivo dell'argentino per modificare un passato ricco di delusioni nonostante i grandi nomi. Non resta che aspettare.