Il PSG saluta Di Maria: "Ha lasciato un segno indelebile nella storia del club"

Le voci sempre più insistenti dell'ultimo periodo sono state confermate: Angel Di Maria non proseguirà la carriera con la maglia del PSG.

L'attaccante argentino, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, lascerà la capitale parigina per intraprendere una nuova esperienza che potrebbe avere luogo in Italia, dove la Juventus sembra essere la maggiore accreditata per accoglierlo.

🙌❤️💙



Le @PSG_inside tient à saluer 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐃𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2022

Sabato sera l'ex Benfica giocherà la sua ultima partita col PSG nello scenario del 'Parco dei Principi', in occasione della sfida casalinga col Metz valida per l'ultima giornata di Ligue 1, vinta in netto anticipo dalla corazzata allenata da Mauricio Pochettino.

Il presidente Nasser Al-Khelaifi ha voluto omaggiare Di Maria con queste parole riportate dal sito ufficiale del club.

"Angel Di Maria ha lasciato un segno indelebile nella storia del club. Rimarrà nei ricordi dei tifosi come un calciatore dall'atteggiamento irreprensibile, che ha difeso i nostri colori con impegno impeccabile. Vorrei chiedere a tutta la famiglia del Paris Saint-Germain di recarsi domani al 'Parco dei Principi' per rendergli il tributo che merita".

Di Maria lascia il PSG dopo sette stagioni di successi entro i confini transalpini e un palmares che recita così: 5 Ligue 1, 5 Coupe de France, 4 Coupe de la Ligue e 4 Trophée des Champions.