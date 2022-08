PSG, abbiamo un problema: il dualismo Neymar-Mbappé fa discutere

Neymar e Mbappé dividono lo spogliatoio del PSG: il francese soffrirebbe la mancanza di protagonismo che invece favorirebbe il brasiliano.

Quando ha accettato di proseguire la storia d'amore col PSG nonostante il forte pressing del Real Madrid, probabilmente Kylian Mbappé non si sarebbe aspettato di vivere una situazione del genere, con la sua stella offuscata in questo primissimo scorcio stagionale.

Ponendo la firma sul rinnovo, per il classe 1998 sembrava tutto in discesa per quanto riguarda l'ulteriore scalata all'interno delle gerarchie che, nei suoi piani, avrebbe dovuto regalargli lo scettro di leader tecnico e carismatico: ad oggi, però, tale condizione non si è ancora verificata.

Secondo quanto raccolto da GOAL, il malcontento di Mbappé ha un nome ben preciso: quello di Neymar che, nell'ultimo match vinto per 5-2 al 'Parco dei Principi' contro il Montpellier, gli ha sfilato il pallone al momento dell'esecuzione di un calcio di rigore, dopo che lo stesso ex Monaco aveva sbagliato il suo precedente tentativo dal dischetto.

Un episodio che ha contribuito ad acuire la distanza tra i due e, soprattutto, la frustrazione di Mbappé, convinto che col rinnovo sarebbe definitivamente diventato la guida della squadra parigina: l'influenza di Neymar all'interno dello spogliatoio è invece ancora elevata, motivo di grande fastidio per un ragazzo che sente di avere le ali tarpate.

A rendere il tutto più infuocato, anche quanto accaduto nella suddetta partita di Ligue 1: nel video si può notare un Mbappé completamente estraneo alla manovra offensiva del PSG, comportamento che avrebbe irritato e non poco buona parte dei compagni di squadra.

Un atteggiamento figlio di una promessa di protagonismo assoluto fattagli prima del rinnovo per indurlo a rimanere all'ombra della Tour Eiffel, forse ciò che più di ogni altra cosa lo ha spinto a respingere le avances madrilene: Mbappé ingoia - per ora - l'amaro boccone, consapevole della posizione di forza occupata da un'altra primadonna come Neymar.