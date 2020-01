PSG-Monaco 3-3: goal e spettacolo al 'Parco dei Principi'

PSG fermato in casa dal Monaco: parigini raggiunti nella ripresa da un goal di Slimani dopo un primo tempo spettacolare.

Il si ferma dopo otto successi consecutivi: il impone il pari ai ragazzi di Tuchel, raggiunti nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio con un pirotecnico 3-2. Ora sono cinque i punti di vantaggio sul che però ha giocato una gara in più.

Padroni di casa con l'argenteria al gran completo: in campo dal 1' contemporaneamente Di Maria, Mbappé, Icardi e Neymar. Moreno si affida al tridente composto da Gelson Martins, Ben Yedder e Keita Baldé; l'ex milanista Bakayoko nel ruolo di mediano.

Pronti via e PSG in vantaggio: pallonetto delizioso di Verratti per Neymar che non sbaglia a tu per tu con Lecomte. Il pareggio ospite è immediato: scontro tra Ben Yedder e Navas, sul pallone si fionda Gelson Martins che a porta spalancata non può fallire.

Al 13' la ripartenza che porta avanti il Monaco: il diagonale di Ben Yedder, in anticipo su Bernat, è vincente. Ma i fuochi d'artificio non sono finiti qui: deviazione sfortunata nella propria porta di Ballo-Touré e parità ristabilita. Glik colpisce il palo con un colpo di testa su azione d'angolo, Golovin impegna seriamente Navas. Al tramonto della prima frazione ecco il tris parigino: Neymar perfetto dagli undici metri con un rigore concesso per fallo di Gelson Martins su Mbappé che proprio allo scadere si divora il poker.

Errore clamoroso come quello di Neymar che si fa parare un rigore in movimento da un super Lecomte. Il Monaco resta vivo e alla fine pareggia: l'arbitro prima annulla il goal di Slimani, poi lo convalida avendo giudicato volontaria la deviazione precedente di Marquinhos. PSG in avanti con la forza della disperazione nel finale ma Lecomte è ancora una volta decisivo su un Mbappé stranamente poco concreto.