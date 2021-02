PSG-Messi, i tifosi del Barcellona contro Al-Khelaifi: "Ladro!"

All'arrivo a Barcellona per il match di Champions, il patron del PSG è stato insultato dai tifosi presenti, furiosi per il possibile scippo di Messi.

Il Paris Saint-Germain sogna Lionel Messi. Non è un mistero. E come potrebbe esserlo, considerando che con ogni probabilità il fuoriclasse del Barcellona cambierà squadra a parametro zero e a poterselo permettere sarebbe solo una manciata di club in tutto il Mondo?

Il problema è che in Catalogna non sono per nulla disposti ad assistere impotenti alla conclusione di un lunghissimo ciclo. Non solo la dirigenza: anche la tifoseria. Che oggi si è ritrovata faccia a faccia con colui che potrebbe strappar loro Messi di mano: Nasser Al-Khelaifi, il presidente del PSG, considerato dalla gente il gran burattinaio di tutta questa storia.

Anche Al-Khelaifi è arrivato a Barcellona al seguito della propria squadra, che domani sera sarà impegnata nell'andata degli ottavi di Champions League contro la formazione di Koeman. Ed è stato accolto dalle grida furenti dei tifosi del Barça, con tanto di imprecazioni e insulti:

"Ladro!", "Figlio di pu***na!"

Tutto documentato dai video girati dai giornalisti spagnoli presenti sul posto, tra cui quelli del 'Chiringuito'. Qualcuno ha provato a strappare uno scoop ad Al-Khelaifi, che però non ha nemmeno dato cenno di udire le domande su Messi, andando dritto per la propria strada.

Domani sera, a partire dalle 21, parola al campo. Barcellona-PSG sarà anche la sfida tra Messi e quella che, tra pochi mesi, potrebbe diventare la sua prossima squadra. In corsa anche il solito Manchester City. Anche se, come ribadito da Goal qualche giorno fa, l'astro azulgrana e i francesi non hanno ancora avuto alcun contatto.