Nessun contatto di Messi col PSG: il futuro solo a fine stagione

Messi ed il suo entourage non hanno mai avuto contatti col PSG o altri club. L'argentino è concentrato solo sul presente. Il futuro a fine stagione.

Lionel Messi non ci sta. L'argentino, secondo quanto appreso da Goal, sarebbe stanco delle continue voci sul suo futuro e non ha mai avuto contatti col PSG.

Il tam tam mediatico generato dallo scop pubblicato da 'El Mundo' sul suo contratto col Barcellona ha stupito Messi, che intanto ha guidato la sua squadra nella rimonta in Coppa del Re contro il Granada.

Messi d'altronde non intende prendere alcuna decisione sul suo futuro prima del termine della stagione. Il suo pensiero insomma è rivolto solo al presente, nonostante dal 1 gennaio sia libero di cercarsi un'altra squadra.

Sarà lui stesso quindi a comunicare la sua decisione quando sarà il momento di farlo e quando avrà qualcosa da dire al riguardo.

Inoltre, contrariamente da quanto pubblicato da diversi media, Messi non ha sentito nessuno dei candidati alla presidenza del Barcellona perché non vuole in alcun modo influenzare le prossime elezioni.

Secondo quanto appreso da Goal, neppure l'entourage di Messi o la sua famiglia hanno finora avuto contatti con altri club.

Nelle prossime ore intanto i legali di Messi decideranno se intraprendere un'azione legale contro 'El Mundo', ma ad oggi questo non è ancora avvenuto.