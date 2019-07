PSG-Inter: dove vederla in tv e streaming

L'Inter prosegue la sua preparazione estiva contro il PSG: tutte le info sulla partita, dalle formazioni a come vedere il match in tv e streaming.

Dopo l'amichevole in contro il Lugano e le due gare di International Champions Cup contro e , l' affronta un altro test molto importante per la sua preparazione: c'è il ad attendere i nerazzurri.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La squadra di Antonio Conte sta crescendo sotto i dettami tattici e tecnici del nuovo allenatore, ma l'ex tecnico del pretende ancora molto dalla società in ottica calciomercato. Mancano gli attaccanti e Lukaku e Dzeko sono senza dubbio i primi nomi nella sua lista di preferenze.

Questa estate l'Inter ha battuto il Lugano, poi ha perso contro il Manchester United e infine ha sempre perso, però ai rigori, contro la Juventus nell'ultimo testo amichevole. La gara contro il PSG non fa parte dell'International Champions Cup.

In questo articolo trovate tutte le informazioni necessarie su PSG-Inter: dalle formazioni che scenderanno in campo alle indicazioni su come guardare la partita in tv e streaming.

PSG-INTER: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA PSG-Inter DATA 27 luglio 2019, ore 13.30 (italiane) DOVE Complexo Olímpico de Macao, isola di Taipa ARBITRO - TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO PSG-INTER

La partita amichevole tra e Inter si giocherà sabato 27 luglio alle ore 13.30 italiane. Località particolare per l'occasione: si giocherà allo stadio Complexo Olímpico di Macao, impianto situato sull'isola di Taipa, in .

Come le precedenti gare dell'Inter di questa estate, anche questa contro il PSG sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia. Per guardare la sfida in basterà sintonizzarsi sul canale 60 del Digitale Terrestre. Per guardare la partita in HD bisognerà essere in possesso di una smart tv.

Sportitalia offre la possibilità di guardare la partita anche in , senza l'utilizzo della televisione. Basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma (www.sportitalia.com) da computer, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su Goal faremo la diretta testuale della partita, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, in tempo reale. La diretta della partita inizierà dalle prime ore del mattino, con la presentazione della sfida e, nella mattinata, le notizie sulle probabili formazioni. Poi il calcio d'inizio alle 13.30 e la diretta vera e propria.

Antonio Conte dovrebbe lanciare dal 1' sia Bastoni che Barella, mentre in attacco ancora fiducia al tandem inedito Perisic-Esposito. Candreva e Dalbert confermati sugli esterni, Brozovic regista, De Vrij guida la difesa.

Tuchel lancia come contro il i nuovi Sarabia e Ander Herrera, ma non potrà contare su Neymar e Kimpembe, ancora alle prese con i rispettivi recuperi fisici. Cavani recupera ma dovrebbe entrare a partita in corso.

PSG (4-4-2): Areola; Meunier, Kehrer, Kurzawa, Bernat; Sarabia, Verratti, Herrera, Draxler; Mbappé, Jesé.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito.