PSG, infortunio Mbappé: a rischio i match con la Francia

Nuovo problema alla coscia sinistra per Kylian Mbappé che rischia di saltare la gara di Ligue 1 contro l'Angers e quelle con la Francia.

a punteggio pieno dopo le prime due giornate di : al netto 3-0 rifilato al è seguito lo striminzito - ma comunque utile - 0-1 a Istanbul contro il , superato grazie alla prima rete con la maglia dei parigini di Mauro Icardi.

Il centravanti argentino è stato sostituito all'ora di gioco da Kylian Mbappé che, nella mezz'ora in cui è rimasto in campo, ha fatto in tempo a rimediare un infortunio muscolare alla coscia sinistra, la stessa che lo aveva obbligato a un periodo forzato di stop nel mese di settembre.

Come riportato da 'L'Equipe', l'attaccante francese rischia di non poter prendere parte al prossimo impegno che vedrà il PSG ospitare l'Angers in sabato pomeriggio. E non solo.

Mbappé, infatti, è stato convocato dal ct transalpino Didier Deschamps per gli incontri di qualificazione agli Europei con e : ad oggi esiste la possibilità che non possa essere a disposizione, rinviando il ritorno nella nazionale campione del mondo in carica.

Stavolta il problema fisico in questione non dovrebbe essere niente di grave, ma Thomas Tuchel potrebbe comunque evitargli le prossime fatiche per non incorrere in ricadute che rallenterebbero e non poco il rientro a pieno regime.