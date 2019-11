PSG, infortunio Icardi: contusione al piede sinistro

Contusione al piede sinistro per Icardi dopo PSG-Club Brugge: la sua presenza nel match di Ligue 1 contro il Brest è in dubbio.

Missione compiuta per il che ha battuto il al 'Parco dei Principi', conquistando con due turni d'anticipo la qualificazione agli ottavi di finale di .

Il goal del successo l'ha segnato Mauro Icardi, uscito al minuto 72 per far spazio ad Edinson Cavani: colpa di una botta ricevuta durante un contrasto che non gli ha permesso di continuare sul terreno di gioco.

Nella giornata di oggi, il PSG ha emesso un comunicato con le condizioni di tutti gli infortunati: per l'attaccante argentino una contusione al piede sinistro che lo mette in forte dubbio per l'incontro di in programma sabato a Brest.

Chi a Brest invece non ci sarà sicuramente è Ander Herrera, vittima di una lesione al quadricipite sinistro. Kehrer è tornato ad allenarsi in gruppo, il rientro di Neymar e Meunier è previsto per la prossima settimana. Lesione all'adduttore sinistro per Soh che tornerà a disposizione di Tuchel dopo la sosta dedicata alle nazionali.