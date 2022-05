Il PSG fa il primo colpo dell’estate: esercitato il diritto di riscatto su Nuno Mendes, è ufficiale

Il riscatto del terzino sinistro portoghese è la prima operazione in entrata dell’estate del PSG: operazione da circa 40 milioni di euro.

Dopo aver ufficializzato la permanenza di Mbappé, il Paris Saint-Germain può pianificare la prossima stagione con maggior serenità. A partire da un’altra conferma, dopo quella del fuoriclasse francese.

Il club ha annunciato nella mattinata del 31 maggio che Nuno Mendes, terzino sinistro portoghese prelevato un anno fa dallo Sporting di Lisbona, ha firmato un contratto fino al 2026.

Dopo le 37 presenze di quest’anno, il club ha deciso di esercitare il diritto di riscatto che era stato fissato intorno ai 40 milioni.

Classe 2002, Nuno Mendes è uno dei giovani più in vista sul panorama internazionale: a Parigi avevano deciso di puntarci già un anno fa. In Champions League è stato titolare in 7 partite su 8.

Il 19enne (ne compirà 20 a giugno) fa parte anche del giro della nazionale portoghese, con la quale ha già raggiunto quota 13 presenze.