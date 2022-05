Mbappé resta al PSG: è ufficiale, niente Real Madrid

Kylian Mbappé non andrà al Real Madrid, ma rimarrà al PSG. Confermato l'accordo tra il francese e il club parigino, che continueranno insieme fino al 2025 per una cifra mostruosa, secondo le indiscrezioni da 50 milioni all'anno. In occasione della gara che ha chiuso la Ligue 1, contro il Metz, l'ex Monaco ha confermato la sua decisione.

Ottenuto il sì di Mbappé, che come evidenziato dalla madre e agente, aveva sul piatto due proposte molto simili, il PSG ha preparato una festa nella festa per la gara contro il Metz. Non solo quella per alzare al cielo di Parigi la coppa da Campioni della Ligue 1 2021/2022, ma anche per la conferma del proprio fuoriclasse, ancora in squadra.

Una gara, quella contro il Metz, che Mbappé gioca nonostante la squalifica arrivata negli ultimi giorni: in Francia, come da regolamento, la sanzione decorre dalla settimana dopo rispetto al comunicato, ragion per cui il classe 1999 salterà direttamente la prima partita di Ligue 1 2022/2023, il prossimo agosto.

Inutile dire che Mbappé è stato il protagonista: doppietta nel giro di tre minuti nel primo tempo e score stagionale in Ligue 1 portato fino a 27 reti.

Confermata la permanenza, è arrivata anche l'ufficialità del rinnovo triennale: in questo modo Mbappé, a meno di nuove sorprese nei prossimi anni, potrebbe spingersi fino a otto stagioni in maglia PSG, così da aumentare il mostruoso score attuale di 168 reti in 216 gare.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG:

"Ho delle belle notizie per voi. Kylian Mbappé resterà fino al 2025. Crediamo nel nostro progetto con lui sin dal primo giorno in cui è venuto qui. Continuerà con noi, a scrivere la grande storia del Paris Saint-Germain"

Soddisfatto anche Mbappé:

"Sono molto felice di continuare l'avventura. Stare qui, in Francia, nella mia città. Spero di continuare a fare ciò che amo di più, giocare a calcio e vincere più trofei possibili. Grazie per questo benvenuto".

Con l'annuncio prima di PSG-Metz si chiude così il primo tormentone di calciomercato del 2022. Se Haaland ha lasciato il Borussia Dortmund per il Manchester City, il Campione del Mondo 2018 continuerà a Parigi per tentare ancora una volta di vincere quella Champions League mai conquistata dai francesi.

Un epilogo a sorpresa, visto e considerando come Mbappé sembrava in procinto di lasciare per la prima volta la Francia e cominciare l'avventura nel club che ha sempre sognato. Questione rimandata? Probabilmente sì, ma se ne parlerà nei prossimi anni.