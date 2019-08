PSG, Leonardo ammette: "Neymar? C'è una trattativa in corso, ma nessun accordo"

Il direttore sportivo del PSG svela per la prima volta una vera trattativa per la cessione di Neymar: "Manca l'accordo però". Senza dire la squadra...

Il nome di Neymar gira ormai da settimane con insistenza sui tavoli del calciomercato. Il brasiliano vuole lasciare il e nella sua testa la preferenza andrebbe al . Ma in corsa c'è anche il , senza dimenticare la che guarda sorniona...

"C'è una trattativa in corso, i discorsi sono più avanzati di prima, ma non c'è ancora nessun accordo".

Oggi per la prima volta Leonardo ha parlato in modo diretto della situazione del brasiliano, alla vigilia della partita contro il . Le sue parole però non rivelano la squadra con cui il è in trattativa.

Intanto il giocatore non è stato convocato da Tuchel per la prima giornata di contro il Nimes. Ufficialmente perché il giocatore in queste settimane non si è allenato regolarmente con il resto della squadra, risultando ancora in ritardo di condizione.

Negli ultimi giorni è il Real Madrid che ha fatto i passi più importanti verso Neymar, con il Barcellona che però è ancora in cima alle preferenze dell'asso brasiliano e potrebbe inserire Coutinho come contropartita.