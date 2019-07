Calciomercato, Bale e soldi per Neymar: il PSG tenta il Real Madrid

Il PSG scarica Neymar e bussa al Real Madrid per imbastire un super scambio: Gareth Bale più soldi per cedere il brasiliano ai Blancos.

Neymar rende incendiario il calciomercato estivo. Da un lato il piano della Juventus, dall'altro quello del Barcellona per riavere il brasiliano, ma clamorosamente a proporre un super scambio stavolta è... il .

A svelare il retroscena è 'The Independent', spiegando come il club francese ormai abbia deciso di scaricare l'attaccante protagonista di atteggiamenti sopra le righe e in rotta di collisione totale con Al-Khelaifi.

Ecco perchè il PSG punta ad ottenere il meglio possibile. Ed il meglio possibile, vista la pazza idea raccontata dal quotidiano britannico, coinvolge il : Gareth Bale più soldi in cambio di Neymar, l'intrigo è servito.

Il gallese è ai saluti con la società iberica nonchè ai ferri cortissimi con Zidane, come dimostrato dalle parole del tecnico. L'operazione, consentirebbe sia all'esterno che a Neymar di rilanciarsi e trovare nuovi stimoli.

O Ney ha sempre il in cima ai pensieri, ma di certo l'ipotesi Real rappresenterebbe un'attrattiva extra-lusso a cui dire di no sarebbe impossibile. Lo stesso dicasi per Bale col PSG, visto che il gallese storce il naso per un futuro in e vedrebbe in Parigi una piazza dove continuare a dire la sua anche in Champions. Il mercato impazza.