Neymar al Barcellona, la richiesta del PSG ai catalani: Coutinho, Semedo e 50M

Il Paris Saint-Germain ha fatto sapere al Barcellona la propria richiesta per cedere Neymar: servono Coutinho, Semedo e 50 milioni.

Nuovi sviluppi nel 'caso Neymar'. Che il brasiliano voglia lasciare il per il è ormai cosa nota ma la novità di giornata è rappresentata dal fatto che il club parigino abbia presentato ora la propria richiesta ai catalani per la cessione del giocatore.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto appreso da Goal, i francesi hanno chiesto il cartellino di Philippe Coutinho, quello di Nelson Semedo e 50 milioni ai blaugrana come compenso per ufficializzare il ritorno di Neymar al Barcellona.

Un'offerta precisa, con Tuchel che in Coutinho e Semedo vede due rinforzi perfetti per la propria rosa. L'opposto di quanto accaduto invece in passato con Dembele e Umtiti, proposti dal Barcellona ma sempre rifiutati dal per volere del tecnico tedesco.

L'articolo prosegue qui sotto

Oltre alle contropartite tecniche, il club parigino ha poi chiesto - come detto - anche 50 milioni cash, avendo bisogno di liquidità in caso di cessione di Neymar, pagato ben 222 milioni soltanto due estati fa.

Ora la palla passa dunque ai catalani, chiamati a chiudere nel più breve tempo possibile questa operazione per evitare che e possano inserirsi. Il brasiliano è infatti da sempre un sogno di mercato di Florentino Perez, con la tassazione favorevole in Italia che potrebbe invece attrarre l'attaccante in bianconero.