PSG-Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse: è ufficiale

Il prefetto di Parigi ha stabilito che PSG-Borussia Dortmund si disputerà in un 'Parco dei Principi' senza tifosi.

Non solo in , il Coronavirus inizia a far paura anche all'estero: in sono state già prese delle precauzioni come il rinvio del match di tra e , ma gli effetti dell'epidemia coinvolgono anche il percorso in dei parigini.

Mercoledì sera Mbappé e compagni tenteranno di rimontare l'1-2 dell'andata contro il per accedere ai quarti di finale della massima competizione europea, ma dovranno farlo senza l'ausilio dei propri tifosi.

Il prefetto di Parigi, infatti, ha reso nota la decisione che tutti si aspettavano: PSG- si giocherà a porte chiuse in applicazione delle misure annunciate dal consiglio di difesa andato in scena domenica sera.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Il Ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu, ha fatto il punto della situazione relativa agli eventi sportivi che si terranno nelle prossime settimane in Francia, attraverso una conferenza stampa.

“In un periodo come questo, le porte chiuse possono diventare la nostra dottrina per l’organizzazione di eventi sportivi professionistici. Rinviare PSG-Borussia Dortmund non è possibile, perché il calendario è già sovraccarico”.

Provvedimento, quello preso in Francia, che si affianca a quello già preso in precedenza per - e che a breve potrebbe riguardare anche - , sotto espressa richiesta del segretario generale dello sport della Generalitat de Catalunya che l'UEFA potrebbe prendere in seria considerazione.