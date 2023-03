Il PSG è stato eliminato dal Bayern Monaco negli ottavi di Champions e per la stampa francese è una catastrofe: voti bassi a tutta la squadra.

C'è ben poco da salvare nella prestazione del PSG tra andata e ritorno negli ottavi di Champions League con il Bayern Monaco: 3 goal subiti, 0 fatti e un'eliminazione che fa male ai parigini.

La squadra degli emiri, che fa ogni anno un mercato faraonico, non ha potuto nulla contro un avversario forte, compatto e capace di indirizzare la qualificazione fin da subito.

Il PSG è al momento fuori dalla Champions e dalla Coppa di Francia, mentre in campionato è primo, ma sta vivendo un momento negativo.

Gli infortuni di Neymar e, ieri, Marquinhos si aggiungono a una situazione difficile, con Galtier in discussione e sotto accusa.

Messi e Mbappè ieri non hanno inciso, motivo per cui anche loro sono stati stroncati dalle pagelle severe de L'Equipe, il principale giornale sportivo francese.

Anche considerando che il sistema dei voti d'oltralpe è diverso, i giudizi sono impietosi. La scala di valutazione è:

"10-perfetto, 9-eccezionale, 8-molto buono, 7-buono, 6-sufficiente, 5-medio, 4-insufficiente 3-cattivo, 2-molto cattivo, 1-catastrofico" .

3 a Messi e Mbappè, ma soprattutto 2 a Marco Verratti, dopo una prestazione considerata largamente insufficiente.

Poco da salvare dunque, ma tanto da ricostruire, per una squadra che spende tantissimo, ma che non riesce a tramutare i soldi spesi in risultati, almeno in Europa, dove forse contano ancora esperienza, programmazione e blasone. Quelli che ha il Bayern Monaco.