Il PSG annuncia un altro colpo: è ufficiale l’arrivo di Marco Asensio

Il PSG mette a segno un altro colpo a parametro zero: il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 2026.

Altro grande colpo a parametro zero per il PSG. Il club transalpino, a poche ore dall’annuncio dell’arrivo di Milan Skriniar, ha ufficializzato il buon esito di un’altra operazione: quella che ha portato a Parigi Marcos Asensio.

L’attaccante spagnolo, reduce da una lunga avventura al Real Madrid, si è legato al PSG con un contratto con scadenza 2026.

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Marco Asensio. L’attaccante spagnolo si unisce al club parigino con un contratto triennale fino al giugno 2026”.

Asensio, il cui contratto che lo legava al Real Madrid è scaduto a giugno, attraverso il sito ufficiale del PSG non ha nascosto la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura.

“E’ un privilegio per me far parte di questo grande club. Non vedo l’ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e lavorare con loro per raggiungere grandi obiettivi”.

Asensio, che in carriera ha vinto, tra le altre cose, tre campionati spagnoli, tre Champions League e quattro Mondiali per Club con il Real Madrid, a Parigi ritroverà Luis Enrique ovvero il suo ex commissario tecnico in Nazionale.