Prodezza di Rojas: segna da 70 metri in Copa Libertadores

L'ala destra del Racing de Avellaneda calcia da prima di metà campo e trova un goal spettacolare nella partita contro il Nublense.

Nella notte italiana si è giocata la prima giornata della fase a gironi della Copa Libertadores.

Una competizione che non lesina mai in quanto a emozioni e spettacolo, come quello visto nella partita tra Nublense e Racing de Avellaneda.

Al minuto 16, la gara si è sbloccata nel più imprevedibile dei modi. Matias Rojas, ala destra degli argentini, ha visto il portiere fuori dai pali e ha calciato da prima di metà campo, a circa 70 metri dalla linea di porta avversaria, trovando un goal spettacolare.

Rojas, attaccante della nazionale paraguaiana di 27 anni ha dunque aperto le marcature in una partita poi finita 0-2 grazie al goal del veterano Paolo Guerrero, che a 39 anni continua a segnare.