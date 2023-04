Prodezza di Bernardeschi: segna da calcio d’angolo ed entra nella storia del Toronto FC

Autentica magia di Federico Bernardeschi contro Charlotte: la sua rete dell’1-0 si merita un posto nella storia del Toronto FC.

Federico Bernardeschi si guadagna un posto nella storia del Toronto FC e lo fa nella maniera più insolita possibile.

Al sesto minuto della sfida valida per il sesto turno della MLS contro Charlotte infatti, l’ex giocatore di Juventus e Fiorentina è riuscito nell’impresa di segnare direttamente da calcio d’angolo.

‘Berna’ ha battuto il corner dalla bandierina alla sinistra del portiere avversario Marks e dal suo mancino ha fatto partire una traiettoria magica, con il pallone che ha attraversato tutto lo specchio della porta per poi andarsi ad infilare in rete all’altezza del palo più lontano.

Un goal sensazionale che gli spettatori presenti al BMO Field hanno festeggiato con una standing ovation, il tutto mentre Bernardeschi, alla terza marcatura nel torneo in sei partite, veniva travolto dall’abbraccio dei compagni.

Una rete speciale la sua poiché nella storia del Toronto FC, ovvero 633 partite, nessun giocatore della compagine canadese aveva mai segnato un goal ‘olimpico’.

Bernardeschi, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la sua prodezza.

“Ci abbiamo provato in allenamento perché abbiamo cambiato alcune cose sui corner, ho tentato direttamente il tiro in porta e sono stato un po’ fortunato. E’ stata una buona conclusione e ne sono felice.

Il tecnico del Toronto FC, Bob Bradley, ha esaltato la rete di Bernardeschi.

“Lui ha questa capacità di colpire il pallone che, unita al forte vento di questa sera, rende i suoi corner una vera minaccia. Si tratta di una combinazione di tutto, ma lui colpisce la palla realmente in modo speciale”.

Una serata dunque da ricordare per Bernardeschi, anche se poi la partita non si è chiusa con il migliore dei risultati possibili. Il Toronto FC infatti, dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0, è stato poi ripreso sul 2-2 da Charlotte inanellando il suo quarto pareggio in sei sfide di campionato.