Ancora problemi per Pastore: il dolore all'anca non gli dà tregua

Javier Pastore continua a dover fare i conti con i problemi all’anca. La patologia gli crea problemi anche nella vita di tutti i giorni.

Quella che sta vivendo Javier Pastore è una stagione travagliata. Il centrocampista argentino, da fine novembre ad oggi ha giocato un solo minuto in campionato, quello nelle fasi finali del derby pareggiato dalla contro la lo scorso 26 gennaio.

Per il resto è stato costretto a saltare otto partite per infortunio, mentre nelle ultime due si è accomodato in panchina senza scendere in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Falco è da mesi alle prese con una patologia all’anca che non gli dà tregua.

Da metà novembre ad oggi l’infortunio non è stato smaltito ed anzi la situazione è regredita, al punto da creare problemi non solo in ambito agonistico, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Pastore è stato recentemente visitato da uno specialista spagnolo che dovrà definire quello che sarà il percorso che condurrà al recupero e per il momento parlare di quelli che saranno i tempi che porteranno ad una definitiva risoluzione del problema è complicato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione è seria e a breve sono previsti ulteriori consulti. Il giocatore gode ovviamente del supporto della Roma e della sua famiglia, al momento però il dolore non gli dà pace.