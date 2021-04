Probabili formazioni Torino-Juventus: Morata affianca Ronaldo

Senza Bonucci positivo al Covid-19 e Dybala, Arthur e McKennie esclusi, i bianconeri affrontano i granata con l'obiettivo di tornare al successo.

In una giornata di fuoco, con tutta la Serie A racchiusa in nemmeno dodici ore, spicca il derby della Mole tra Torino e Juventus. Alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino la stracittadina mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti, per obiettivi diversi.

La Juventus viene da giorni complicati, iniziati con la sconfitta in casa con il Benevento e proseguiti con la positività di Bonucci. In più, il provvedimento disciplinare per McKennie, Arthur e Dybala per la cena a cui hanno preso parte.

Andrea Pirlo non ha a disposizione nemmeno Demiral, infortunato e tornato dalla Turchia positivo al Covid-19. Difesa obbligata con Chiellini a fianco di De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie.

Danilo, vista l'emergenza, torna a centrocampo dove affiancherà Bentancur. Sugli esterni Chiesa e Ramsey, mentre Rabiot e Kulusevski partiranno dalla panchina.

Il Torino di Davide Nicola si affida alla coppia d'attacco formata da Andrea Belotti e Sanabria, con Zaza pronto a uscire dalla panchina, ex di giornata insieme a Mandragora, che governerà il centrocampo affiancato da Lukic e un altro ex come Rincon.

Ansaldi e Murru, favorito su Vojvoda, presidieranno le fasce. Difesa obbligata con Izzo, Bremer e Buongiorno. In porta c'è Sirigu.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Danilo, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo.