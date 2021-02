Probabili formazioni Torino-Genoa: Zaza e Pandev titolari

Torino con Ansaldi a sinistra, Lukic mezzala e Zaza-Belotti tandem d'attacco, nel Genoa Rovella in regia e Pandev in coppia con Destro.

Se il Torino è ancora nel bel mezzo della lotta salvezza, in virtù del suo terzultimo posto, il Genoa sta volando grazie all'arrivo di Ballardini, deciso ad allontanarsi il più possibile dalla zona calda. Match fondamentale dunque quello tra granata e rossoblù.

Un girone fa fu il Torino ad avere la meglio in quel di Genova con il risultato di 2-1: Lukic e l'autorete di Pellegrini portarono in avanti i granata, con i padroni di casa che non riuscirono a trovare il goal prima del 94', con il centro di Scamacca.

Per Nicola, in attesa di Sanabria, spazio per Zaza con Belotti. In mezzo c'è Mandragora con Lukic e Rincon, a centrocampo larghi Ansaldi e Singo. In porta gioca Sirigu, retroguardia composta da Izzo, Nkoulou e Bremer.

Badelj è squalificato, c'è Rovella a centrocampo con Zajc e Strootman. Sulle fasce giocano Zappacosta e Czyborra, mentre in attacco è confermato il duo che vede Pandev al fianco di Destro. A difendere Perin ci sono Masiello, Criscito e Radovanovic.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.