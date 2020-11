Probabili formazioni Spezia-Juventus: ancora Dybala-Morata, Ronaldo dalla panchina

La Juventus, con un Ronaldo in più in panchina, cerca la vittoria in campionato per rialzarsi in classifica. Spezia mai battuto dai bianconeri.

La , che arriva dalla sconfitta contro il e che in campionato si trova un po' attardata dalla vetta, se la dovrà vedere contro lo in questa sesta giornata di , per avvicinarsi un po' al vertice della graduatoria.

C'è una buona notizia per Andra Pirlo, ovvero la convocazione di Cristiano Ronaldo dopo la negatività al coronavirus. Il portoghese partirà però dalla panchina, lasciando ancora spazio alla coppia formata da Paulo Dybala e Alvaro Morata, che per la verità non ha ancora convinto al 100%.

Sulle fasce, in quel camaleontico 4-4-2 della Juventus, troveranno ancora spazio Kulusevski e Chiesa, per una formazione iper-offensiva sulla carta. Arthur trova spazio in regia, mentre Bonucci stringe i denti e giocherà ancora da titolare. Non convocato Chiellini, indisponibile al parti di De Ligt e Alex Sandro.

Lo Spezia di Vincenzo Italiano non cambia modulo, filosofia e interpreti, convinto che prima o poi i risultati positivi arriveranno. La squadra comunque ha cinque punti in classifica e si affida ancora a Gyasi, che in attacco sarà accompagnato da Agudelo e Nzola.

Ricci a dettare la regia in mezzo al campo, accompagnato da Pobega e Bartolomei. Provedel a difesa della porta, con la difesa composta da Ferrer, Terzi, Chabot e Bastoni.

Ma oltre le formazioni, c'è una chicca su questa sfida: lo Spezia è una delle tre squadre italiane che la Juventus non ha mai battuto nella sua storia. L'ha affrontata due volte, nel campionato di Serie B 2006/2007, 1-1 all'andata e 3-2 per lo Spezia al ritorno.

Di fronte a Cristiano Ronaldo, però, sarà probabilmente un'altra storia...

Le probabili formazioni di Spezia-Juventus

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.