Pirlo felice: "Ronaldo viene con noi, arrivato anche il secondo tampone negativo"

L'allenatore della Juventus alla vigilia del match contro lo Spezia: "Cristiano Ronaldo parte con noi, per De Ligt dobbiamo ancora aspettare".

Dopo il pesante ko in contro il , la prova a riprendersi in , con la sfida sulla carta non proibitiva contro lo .

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa, come di consueto alla viglia.

"Ronaldo? E' arrivata la negatività anche del secondo tampone, si è allenato individualmente. E partirà con noi. Per De Ligt dobbiamo aspettare ancora una settimana. Bonucci ieri ha lavorato a parte, oggi con la squadra e domani ci sarà. Chiellini non verrà convocato, non è ancora al meglio".

Tuttavia l'allenatore della Juventus, salvo ripensamenti di domani, annuncia che Cristiano Ronaldo non inizierà la partita dall'inizio.

"Cristiano Ronaldo non credo partirà da titolare, sta bene, si è allenato a casa e non è come allenarsi sul campo. Ma è un giocatore importante e viene con noi a Cesena. Ramsey dopo la partita di Kiev non è al meglio, si trova più o meno al 50%. Non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci tutti insieme, quindi è normale ci sia ancora da lavorare, ma siamo molto contenti della voglia dei ragazzi di mettersi a disposizione".

