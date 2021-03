Probabili formazioni Sampdoria-Cagliari: titolare Pavoletti

Dieci punti di distacco tra Sampdoria e Cagliari, ma rossoblù reduci da due successi consecutivi con l'arrivo di Semplici.

Il Cagliari ha ritrovato l'entusiasmo sotto la guida tecnica di Semplici, riuscito a conquistare due vittorie nelle due gare alla guida dei rossoblù. Per confermarsi, la trasferta contro la Sampdoria, distante dieci lunghezze e decisa ad avvicinare quota quaranta punti in classifica.

Nella gara d'andata giocata in Sardegna, il Cagliari ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-0: il 7 novembre 2020 la formazione isolana, allora allenata da Di Francesco, ha conquistato il successo grazie alle reti di Joao Pedro e Nandez.

La Sampdoria ha vinto però cinque delle ultime sei sfide casalinghe di Serie A contro il Cagliari (1N), mentre non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle precedenti nove (7N, 2P).

Ranieri propone a sorpresa Gabbiadini titolare in compagnia di Quagliarella, con Keita in panchina, come punte del suo 4-4-2, con Jankto e Candreva esterni di centrocampo. Adrien Silva ed Ekdal in mezzo, mentre Audero giocherà tra i pali. In difesa Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello. Ancora out Damsgaard.

Semplici stavolta sceglie Pavoletti e non Simeone come punta al fianco di Joao Pedro. Lykogiannis nuovamente titolare sulla fascia mancina dopo la squalifica, con Nainggolan, Duncan, Marin e Nandez a completare il reparto. Rugani recupera e giocherà dal 1' con Godin e Ceppitelli. Tra i pali Cragno come di consueto.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.