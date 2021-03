Sampdoria-Cagliari, le formazioni ufficiali: Quagliarella con Keita

Ranieri si affida al senegalese e al capitano in attacco, con Candreva e Jankto sulle corsie. Semplici con Pavoletti, Simeone in panchina.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Cagliari:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Rugani, Godin, Ceppitelli; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti.

Al Marassi la Sampdoria si appresta a sfidare un Cagliari che con l'arrivo di Leonardo Semplici è in risalita. Classico 4-4-2 per Ranieri con Quagliarella che affianca Keita in avanti, con Candreva che parte da destra e Jankto a sinistra. Ferrari in difesa con Colley, chance per Adrien Silva a centrocampo.

Il Cagliari risponde con la difesa a tre formata da Rugani e Ceppitelli ai lati di Godin, mentre Nandez e Lykogiannis occupano le corsie, con Duncan vicino a Marin. Nainggolan a supporto di Joao Pedro e Pavoletti, con Simeone che inizia in panchina.