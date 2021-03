Sampdoria-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria sfida il Cagliari nella 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Sampdoria di Claudio Ranieri ospita il Cagliari di Leonardo Semplici nella 26ª giornata di Serie A. I genovesi sono decimi in classifica con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, i sardi si trovano ora al quart'ultimo posto a quota 21, con un cammino di 5 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, ma il Torino, che li segue, ha giocato due gare in meno.

Se i blucerchiati occupano una posizione tranquilla della graduatoria, la partita è molto importante soprattutto per i rossoblù, che invece hanno bisogno ancora di altri punti, dopo la lunga serie negativa, per riprendere contatto con il gruppone di squadre che li precedono, e tirarsi fuori dalla zona più calda.

Nei 34 precedenti giocati in casa dei genovesi in Serie A, prevalgono i pareggi, ben 18, a fronte di 10 affermazioni blucerchiate e di 6 vittorie degli isolani. Il Cagliari, tuttavia, non vince al Ferraris da oltre 8 anni. L'ultimo colpo esterno dei rossoblù risale al 28 ottobre 2012, con uno 0-1 per la squadra guidata da Pulga firmato da Dessena. Da allora si sono registrate 5 vittorie dei liguri e un pareggio.

La Sampdoria arriva da una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite, il Cagliari invece ha rimediato 2 vittorie consecutive con l'arrivo del suo nuovo allenatore, dopo una serie negativa di ben 16 partite di campionato senza vittorie. Due i grandi ex nelle file blucerchiate: il tecnico Claudio Ranieri, protagonista in Sardegna di una doppia promozione dalla C alla A agli inizi della sua carriera da allenatore, e il centrocampista svedese Albin Ekdal.

Fabio Quagliarella, che in carriera ha segnato ben 10 reti al Cagliari, è il miglior marcatore dei blucerchiati con 8 reti, mentre il brasiliano João Pedro è il bomber dei rossoblù con 12 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-CAGLIARI

Sampdoria-Cagliari si disputerà la sera di domenica 7 marzo 2014 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 70ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 18.00.

La sfida Sampdoria-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Sampdoria-Cagliari, mediante Sky Go, anche in diretta streamng sul proprio personal computer o notebook e sui dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà invece preoccuparsi di scaricare precedentemente la app per sistemi Android e iOS.

Una seconda opzione per seguire la gara in streaming è costituita da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui i match di Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

Soltanto due giocatori indisponibili per Ranieri, che avrà ai box il portiere di riserva Letica e l'attaccante Torregrossa. Per il resto tutti a disposizione del tecnico romano, che davanti potrebbe puntare su Keita come unica punta, supportata da Verre sulla trequarti. L'alternativa è l'utilizzo di Quagliarella in tandem con il senegalese. A centrocampo Candreva e Jankto agirebbero sulle due fasce, con Adrien Silva e l'ex Ekdal come interni. Dietro, davanti al portiere Audero, Bereszynski e Augello saranno i due esterni bassi, con Yoshida e Tonelli a comporre la collaudata coppia centrale blucerchiata.

Qualche problema in difesa per Semplici, che avrà ai box Rugani dopo la combattuta gara con il Bologna. Il tecnico rossoblù potrebbe rilanciare dal 1' il giovane polacco Walukiewicz nella linea a tre con Godin e uno fra Ceppitelli e Klavan. Una seconda opzione è rappresentata da Carboni. In porta ci sarà Cragno, a sinistra rientrerà il greco Lykogiannis dopo la squalifica e a destra dovrebbe rivedersi nel suo ruolo naturale l'uruguayano Nandez. L'alternativa è l'assetto con 'El León' a sinistra e Zappa a destra. Qualche dubbio anche nel centrocampo a tre, ma Duncan è il favorito per agire da perno centrale, con Nainggolan e Marin mezzali. Davanti, out Simeone, uscito malconcio dalla sfida con i felsinei, si rivedrà dal 1' Pavoletti in coppia con João Pedro.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Verre; Keita.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Ceppitelli; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.