Probabili formazioni Parma-Benevento: Karamoh nel tridente

Liverani punta sul francese con Cornelius e Gervinho. Emergenza in difesa. Inzaghi deve sciogliere i dubbi a ridosso di Lapadula. Ancora out Iago.

Punti salvezza delicati in palio tra e . Al Tardini alle ore 15.00 si sfidano due squadre che vogliono allontanarsi il prima possibile dalla zona calda della classifica: gli emiliani sono a nove, il Benevento un gradino più sopra.

Qualche problema di formazione per Liverani, che è ripartito dalla difesa a quattro e viene da un importante successo sul campo del . In difesa novità Valenti a sinstra con Busi a destra, mentre Osorio sarà la spalla d Bruno Alves al centro della difesa davanti a Sepe. Verso la panchina Iacoponi. Forfait di Laurini, Gagliolo e Pezzella.

A centrocampo Scozzarella si candida per un posto, con Kucka e Kurtic ai suoi lati. In attacco si va verso un tridente con Karamoh e Gervinho ai lati di Cornelius, con Inglese verso un'altra panchina. Out Cyprien, Grassi, Mihaila e Sohm.

Il Benevento risponde col 4-3-2-1 e qualche dubbio da sciogliere. Tuia dovrebbe essere il sostituto dell'infortunato Caldirola e farà coppia con Glik davanti a Montipò, con Letizia e Barba a occupare le corsie esterne. In mezzo Hetemaj e Improta con Ionita: Schiattarella è squalificato, Viola non recupera.

In avanti due ballottaggi da sciogliere: Tello e Sau insidiano Insigne e Caprari, che partono comunque avvantaggiati. La punta, senza dubbi, sarà Gianluca Lapadua.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-BENEVENTO

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Valenti; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; R. Insigne, Caprari; Lapadula.