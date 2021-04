Probabili formazioni Milan-Sampdoria: rientra Rebic

29esimo turno di Serie A, il Milan ospita la Sampdoria per provare a rimanere aggrappata all'Inter: dentro Bennacer, Rebic e Gabbiadini.

Stabilmente al secondo posto, il Milan ha avvicinato i cugini dell'Inter in classifica grazie al successo contro la Fiorentina pre-sosta delle Nazionali. In attesa del recupero dei nerazzurri, i rossoneri proveranno a mettere pressione al team Conte nel match contro la Sampdoria.

La squadra blucerchiata ha vinto contro il Torino nell'ultima gara giocata ed ora vede la quota 40: 35 i punti fin qui totalizzati dalla squadra ligure, oramai lanciatissima verso la salvezza. Difficile però puntare a qualcosa di più in questa ultima parte di stagione.

Pioli propone Donnarumma come di consueto tra i pali, Tomori e Kjaer confermati al centro della difesa e Theo Hernandez sulla sinistra: non ci sarà causa infortunio Calabria, al suo posto come terzino destro potrebbe giocare Saelemaekers.

A centrocampo Bennacer con Kessiè, Ibrahimovic regolarmente al suo posto in attacco. Dietro di lui rientra Rebic insieme a Castillejo e Calhanoglu.

Ranieri risponde con il 4-4-2, in cui Quagliarella e Gabbiadini saranno la coppia offensiva. In mezzo c'è Thorsby insieme ad Adrien Silva, con Damsgaard e Candreva larghi sulle fasce. In porta Audero, retroguardia composta da Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.