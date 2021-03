Probabili formazioni Liverpool-Lipsia: dentro Jota

Il Liverpool prova a dare una svolta alla propria stagione contro il Lipsia: spazio per Jones. Poulsen titolare tra gli ospiti.

In Premier League la situazione è quanto mai complicata per il Liverpool, reduce da sei sconfitte consecutive in casa e fuori dalla zona europea. Dalla Champions può arrivare la scintilla per cambiare la stagione: in palio per i Reds i quarti del torneo continentale.

Contro il Lipsia, il Liverpool parte decisamente favorito in termini di eventuale qualificazione in virtù del 2-0 ottenuto in terra tedesca lo scorso febbraio. I tedeschi cercano l'impresa, puntando proprio sulla difficoltà del team Klopp nell'ultimo periodo in quel di Anfield.

Nagelsmann è pronto a puntare sulla retroguardia a tre con Mukiele, Klostermann ed Upamecano, promosso sposo del Bayern Monaco. Dani Olmo, Nkunku e Poulsen in attacco. Adams e Halstenberg sugli esterni, Sabitzer a centrocampo accanto a Kampl. In porta Gulacsi.

Klopp manda in campo Alisson tra i pali, difeso da Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak e Robertson. A centrocampo dentro Jones, Wijnaldum e Thiago Alcantara, in attacco Salah, Jota e Mané.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago; Salah, Jota, Mané.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano; Adams, Kampl, Sabitzer, Haidara; Olmo, Nkunku; Poulsen.