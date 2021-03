Liverpool-Lipsia dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Si gioca a Budapest il ritorno della gara tra Liverpool e Lipsia, chiamato alla rimonta: ecco le informazioni sul match, dalla tv alle formazioni.

LIVERPOOL-LIPSIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Lipsia

Liverpool-Lipsia Data: 10 marzo 2021

10 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (253 del satellite)

Streaming: Sky Go e Now Tv

Alla Puskas Arena di Budapest si gioca il ritorno della gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Lipsia. Così come all'andata, il match si gioca in campo neutro in seguito ai provvedimenti restrittivi di alcuni governi che limitano i voli in entrata e in uscita per contenere il contagio da Covid-19.

Il Liverpool vede i quarti di finale, mentre il Lipsia dovrà cercare un'impresa per passare il turno. Vincere con almeno tre reti di scarto contro la squadra di Klopp non sarà per nulla semplice. In caso di 0-2 ci saranno i supplementari.

Prima dell'andata, non esistevano match nelle competizione europee tra Liverpool e Lipsia. La formazione tedesca, però, ha incontrato in due occasioni delle rappresentanti del football britannico e ha sempre trionfato: nella scorsa stagione eliminò il Tottenham agli ottavi di Champions, mentre nella fase a gironi dell'edizione in corso ha estromesso il Manchester United.

Un solo precedente tra Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann, nei preliminari della Champions 2017/18: i Reds ebbero la meglio sull'Hoffenheim, vincendo sia all'andata che al ritorno.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Liverpool-Lipsia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-LIPSIA

Liverpool-Lipsia, gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League 2020/21, si giocherà alla Puskas Arena di Budapest mercoledì 10 marzo alle ore 21.00. Si riparte dal 2-0 per i per gli inglesi della gara d'andata. In caso di stesso risultato, supplementari e poi rigori.

Liverpool-Lipsia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Non è infatti prevista trasmissione in chiaro su Mediaset. Il canale di riferimento per la partita sarà Sky Sport Football, 203 del satellite. Il match potrà essere seguito anche sul canale Sky Sport (253 del satellite).

Liverpool-Lipsia sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Basterà scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

In alternativa il live streaming sarà su Now TV, acquistando uno dei pacchetti dedicati che contenga il meglio del calcio e le partite Champions League.

Qui su Goal potrete rimanere aggiornati in maniera costante su Liverpool-Lipsia a partire dall'annuncio delle formazioni, fino al racconto vero e proprio delle azioni più importanti con la consueta diretta testuale dell'incontro.

Il Lipsia cerca l'impresa. Nagelsmann punta sul 4-3-2-1 con Gulacsi in porta, Mukiele e Angelino terzini, Klostermann e Upamecano in mezzo. Adams, Kampl e Haidara a centrocampo con Olmo e Sabitzer alle spalle di Nkunku.

Solito 4-3-3, invece, per il Liverpool. Klopp manda in campo Alisson tra i pali. Linea difensiva a quattro con Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak e Robertson. In mediana Jones, Wijnaldum e Thiago, mentre in attacco spazio al tridente formato da Salah, Firmino e Mané.

LIPSIA (4-3-2-1): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino; Adams, Kampl, Haidara; Olmo, Sabitzer; Nkunku.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mané.