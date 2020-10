Probabili formazioni Juventus-Barcellona: Dybala sfida Messi, Ronaldo assente

Juventus-Barcellona non avrà tra i suoi protagonisti Cristiano Ronaldo, a guidare l'attacco dei bianconeri sarà Dybala. Bonucci in forte dubbio.

- doveva essere anche se non soprattutto il primo faccia a faccia dopo due anni e mezzo, invece Cristiano Ronaldo e Messi saranno costretti a rimandare ancora l'ennesima sfida causa Covid-19.

Il portoghese, positivo dal 13 ottobre, non si è negativizzato e dunque salterà la gara di stasera allo 'Stadium' dove invece sarà regolarmente in campo il rivale di sempre, che guiderà l'attacco del Barcellona insieme alla nuova stella Ansu Fati.

Juventus-Barcellona dunque potrebbe di nuovo essere la noche del diez, dato che dall'altra parte toccherà a Dybala trascinare i bianconeri orfani di CR7. L'argentino, reduce da un lungo stop, giocherà la seconda partita da titolare in quattro giorni affiancando Morata.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Proprio la Joya peraltro nel 2017 fu assoluto protagonista nella vittoria della Juventus contro il Barcellona, firmando una doppietta da sogno sotto gli occhi della Pulce, che uscì dallo 'Stadium' a testa bassa.

In questi tre anni però molto è cambiato, inoltre la Juventus si presenta con non pochi problemi di formazione. Cristiano Ronaldo a parte mancheranno sicuramente Chiellini, de Ligt e Alex Sandro, mentre Pirlo cercherà fino all'ultimo di recuperare almeno Bonucci.

In caso contrario toccherà a Danilo agire da centrale difensivo, col giovane Frabotta titolare per la prima volta in nella serata più difficile.

Qualche dubbio anche a centrocampo e sulle fasce: Arthur, ex blaugrana, si gioca una maglia con Bentancur e Rabiot mentre è aperto il ballottaggio tra Chiesa e Ramsey. Sicuro di un posto da titolare invece Kulusevski.

Il Barcellona, scosso dalle dimissioni del presidente Bartomeu, deve fare i conti con le assenze di ter Stegen e Coutinho infortunati. Non ci sarà neanche Piquè, espulso contro il Ferencvaros alla prima giornata e quindi squalificato.

L'articolo prosegue qui sotto

Al suo posto Koeman schiererà Araujo accanto a Lenglet, recupera Jordi Alba. A centrocampo l'ex Pianjc è in ballottaggio con Busquets per affiancare de Jong. Davanti probabile il rientro di Griezmann da titolare mentre Dembelé è favorito su Trincao.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-BARCELLONA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembele, Messi, Ansu Fati; Griezmann. All. Koeman