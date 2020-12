Probabili formazioni Inter-Napoli: Lukaku contro Mertens

Nell'Inter dentro Darmian, Gagliardini e Skriniar, out Vidal e Sanchez. Napoli con Lozano e Mario Rui, in porta c'è nuovamente Ospina.

Non ci saranno tifosi, ma sarà comunque una partita infuocata. La seconda della classifica contro la terza, per la fuga o il sorpasso: l' di Conte ospita il di Gattuso, per un match aperto a qualsiasi risultato con due squadre decise a lanciare il duello al capolista.

Nell'ultimo turno sia Inter che Napoli hanno conquistato la vittoria in rimonta dopo un primo tempo senza reti: i nerazzurri hanno poi avuto la meglio sul per 3-1 grazie ad un grande Barella, mentre gli azzurri hanno ribaltato la per i tre punti

Eriksen si accomoda di nuovo in panchina, dentro Gagliardini e Brozovic insieme a Barella. Recupera Hakimi (si è allenato regolarmente con il gruppo), ma sugli esterni dovrebbe toccare a Darmian e Young, out Vecino e Vidal. Lautaro Martinez nuovamente dal 1' con Lukaku, mentre Alexis Sanchez non ci sarà poichè bloccato ad un problema agli adduttori. In difesa maglia da titolare per Skriniar con De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.

Nel Napoli si rivedono come titolari Lozano, Bakayoko, Mario Rui e Ospina. Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly completano la difesa, in mezzo sarà Demme a completare il duo di mediana. Mertens sarà la prima punta in attesa di Osihmen, Zielinski il trequartista e Insigne l'ala sinistra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens.