Probabili formazioni Genoa-Benevento: Pandev e Sau titolari

Il Benevento non può più sbagliare, affronterà il Genoa nella 32esima giornata: Lapadula e Insigne contro Scamacca e Destro.

Sfida salvezza a tutti gli effetti tra Genoa e Benevento: il Grifone ha 32 punti in classifica, contro i 30 delle Streghe. Più tranquilla quindi la squadra di Ballardini, ma relativamente. Gli uomini di Inzaghi, invece, non possono quasi più sbagliare.

Non c’è stato nemmeno un pareggio in tre sfide di Serie A tra Genoa e Benevento: un successo ligure al Ferraris e due vittorie campane al Vigorito.

L’unico precedente tra Genoa e Benevento giocato in casa dei rossoblù è stato vinto 1-0 dai liguri, nel dicembre 2017 con goal di Lapadula nei minuti di recupero.

Dopo aver perso le prime due trasferte in Liguria nel suo primo campionato di Serie A, il Benevento è imbattuto in questa stagione in terra ligure (vittoria con la Sampdoria, pareggio con lo Spezia).

Nessuno squalificato ed il solo Luca Pellegrini come infortunato. Ballardini dovrebbe confermare Scamacca al fianco di Mattia Destro. Biraschi in ballottaggio con Zappacosta, mentre dall'altra parte ci sarà sempre Czyborra. Radovanovic comanda la difesa dove rientra Criscito.

Caprari, Foulon e Moncini sono gli indisponibili di Filippo Inzaghi. Attacco affidato a Roberto Insigne e Lapadula, con Improta in ballottaggio con Iago Falque. Depaoli sulla fascia destra, mentre Viola sarà il regista di centrocampo. Tuia, Glik e Barba nel trio difensivo davanti a Montipò.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Scamacca, Destro.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Insigne, Lapadula.