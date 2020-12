Probabili formazioni Fiorentina-Verona: Vlahovic e Salcedo a guidare gli attacchi

La Fiorentina proverà ad ottenere il primo successo dal ritorno in panchina di Prandelli. Juric in emergenza in attacco, ci sarà solo Salcedo.

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, la attende con ansia la prima vittoria di Cesare Prandelli in questa sua seconda avventura a Firenze. Il però, nonostante la situazione di emergenza legata a molti indisponibili, vuole riscattare la brutta e sorprendente sconfitta contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale.

Da Firenze arrivano segnali incoraggianti nonostante la situazione di classifica e lo score di Cesare Prandelli nelle sue prime partite. La squadra è andata in ritiro, ma la dirigenza e lo staff tecnico hanno poi deciso di interrompere il giorno prima della sfida contro il Verona, per permettere ai giocatori di passare la serata in famiglia.

Prandelli ha avuto le sue risposte positive e vede una squadra coesa e unita. Contro il Verona ci sarà da battagliare, anche perché si tratta della settima forza del campionato, in classifica davanti a Lazio e Atalanta.

La Fiorentina ha raccolto un punto nelle ultime tre sfide di contro il Verona, incassando sei reti, dopo averne conquistati sette in altrettanti precedenti (2V, 1N), subendo appena un goal.

La Fiorentina è la squadra contro cui il Verona ha ottenuto più successi in Serie A (14) e quella contro cui ha segnato più goal (64).

È dal dicembre 2013 che la Fiorentina non riesce a battere il Verona al Franchi in Serie A (due pareggi e due sconfitte negli ultimi quattro incroci a Firenze): 4-3 per gli allora uomini di Montella, grazie anche all’unica doppietta realizzata nel massimo campionato da Borja Valero.

Cesare Prandelli non toccherà la formazione che ha ben giocato contro il . In avanti ancora il tandem formato da Vlahovic e Ribery. Amrabat, dopo la bella prestazione contro la , sfiderà da titolare il suo passato.

Venuti e Biraghi larghi a tutta fascia, con la difesa che praticamente è tornata ad essere quella di Iachini: Milenkovic, Pezzella e Caceres.

Juric con tanti indisponibili, soprattutto in attacco, deve fare i salti mortali: Lazovic giocherà da trequartista accompagnando Zaccagni, i due agiranno dietro l'unica punta che sarà Salcedo. Tutti gli altri attaccanti sono infortunati.

In mezzo Tameze e Veloso, con Dimarco e Faraoni senza turni di riposo e costretti agli straordinari. Ceccherini non al meglio, potrebbe essere ancora risparmiato e non convocato. Magnani e Lovato confermati.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VERONA

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo.