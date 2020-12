Verona in emergenza, Juric: "Si è fatto male anche Di Carmine"

L'allenatore del Verona ha parlato in conferenza stampa: "Penso giocherà Salcedo, non c'è altro. In attacco ci è rimasto davvero poco".

Il arriva dalla sorprendente sconfitta contro la , che ha evidenziato i problemi attuali della squadra di Juric, in piena emergenza a livello di indisponibili. L'Hellas fino ad ora ha sempre sopperito con nuove soluzioni alle assenze dei titolari, ma adesso forse è troppo...

In conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la , Juric ha parlato in conferenza stampa ed ha anche informato su un nuovo calciatore indisponibile.

"In attacco ci è rimasto davvero poco, ma è così da inizio anno. Si è fatto male anche Di Carmine adesso. Barak è squalificato. Se giocherà Salcedo? Penso di sì, ci è rimasto davvero poco, ma lui comunque ha fatto bene. Tameze in posizione più avanzata? Penso che a volte faccia meglio quando gioca più offensivo. Gli piace sganciarsi e accelerare. Magnani? Spero sia a disposizione, vedremo se da titolare o a partita in corso. Gunter ha fatto un po' di allenamenti, è importante per noi. Lazovic sulla trequarti potrebbe essere un'idea, ma devo pensare anche a Dimarco che le ha giocate tutti".

Insomma, una situazione non certamente semplice per Ivan Juric, che dovrà fare ancora i salti mortali ed in più dovrà affrontare una Fiorentina in ripresa.