Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo: Ribery e Callejon dal 1’, pronto Caputo

Fuori Biraghi nella Fiorentina, Vlahovic prima punta con Pulgar a centrocampo. Nel Sassuolo spazio per Toljan, Locatelli e Djuricic.

Prandelli e la a caccia della svolta, vista una situazione a dir poco dura. Periodo nero per i viola, impantanati nella zona calda della classifica, da tutt'altra parte rispetto ad un in piena lotta per un prestigioso posto in o chissà, Champions

La Fiorentina viene di fatto da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare di campionato, che tengono i viola ancorati a quota nove in classifica. Il Sassuolo è invece in volo a ben ventidue nella graduatoria di , con otto punti ottenuti nelle ultime cinque uscite.

Prandelli ripropone lo stesso 4-4-1-1 già visto a Bergamo contro l’ . Vlahovic agirà ancora da punta centrale, mentre Ribery si sistemerà sulla trequarti. Insieme al francese, si rivedranno dal primo Callejon e Castrovilli che dovrebbero agire da esterni di centrocampo, mentre in mediana Pulgar è recuperato e pronto a giocare dal 1’ al fianco di Amrabat.

Caceres, Milenkovic, Pezzella e Barreca dovrebbero andare a comporre il quartetto difensivo davanti a Dragowski.

Nel Sassuolo recupera Caputo, in campo come prima punta, supportato da Berardi, Djuricic e Boga. Tra i pali c'è Consigli, difesa a quattro composta da Toljan, Marlon, Ferrari e Rogerio. A centrocampo ci saranno Maxime Lopez e Locatelli. Fuori causa Ricci e Romagna alla pari dello squalificato Haraslin.

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Barreca; Callejon, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Ribery; Vlahovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.