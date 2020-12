Fiorentina-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina sfida il Sassuolo nella 12ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Fiorentina di Cesare Prandelli cerca una vittoria scaccia crisi e sfida il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 12ª giornata infrasettimanale del campionato di . I toscani sono quartultimi in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, i neroverdi si trovano in 5ª posizione a quota 22 con un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.

Le due formazioni si sono affrontate 14 volte finora in Serie A: il bilancio sorride ai viola, che hanno vinto 6 volte, pareggiato 4 volte e perso 4. Tre sconfitte e un pareggio per la Fiorentina nelle ultime 4 gare giocate, mentre gli emiliani hanno rimediato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Gaetano Castrovilli è il miglior marcatore dei gigliati con 4 reti, Domenico Berardi e Ciccio Caputo sono invece i bomber degli emiliani con 5 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-SASSUOLO

Fiorentina-Sassuolo si disputerà la sera di mercoledì 16 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita, che sarà la 15ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 20.45.

La partita Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 284 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguire Fiorentina-Sasuolo anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Prandelli nonostante la pesante sconfitta subita contro l' potrebbe confermare il 4-4-1-1, in attacco Vlahovic è ancora favorito su Kouamé, ma alle sue spalle dovrebbe rivedersi Ribery con Callejon come esterno destro. A centrocampo Borja Valero insidia Pulgar, che non è al meglio. Sicuro del posto Amrabat mentre Castrovilli dovrebbero partire da sinistra. In difesa a destra potrebbe rivedersi Caceres, con Barreca o Biraghi (in dubbio per un problema muscolare) a sinistra, mentre al centro Milenkovic e capitan Pezzella comporranno la coppia centrale. In porta agirà Dragowski.

Turnover per De Zerbi, visti i 4 impegni ravvicinati nel giro di 10 giorni. Davanti nel ruolo di centravanti potrebbe essere riproposto Raspadori, con Berardi, Djuricic e Boga che si candidano a partire titolari sulla trequarti. In mediana Locatelli e Maxime López sono insidiati da Magnanelli e Obiang. Dietro, davanti a Consigli, Marlon e Gian Marco Ferrari formeranno la coppia centrale, mentre Toljan e Rogerio (in vantaggio su Kyriakopoulos) agiranno da terzini. Ancora ai box Caputo e Defrel, oltre a Chiriches e Romagna.

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Barreca; Callejon, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Ribery; Vlahovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; M. López, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.