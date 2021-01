Formazioni ufficiali Fiorentina-Crotone: Bonaventura scalpita

Nella Fiorentina ritorno al 3-5-2 con Bonaventura mezzala (fuori Callejon), nel Crotone ko Riviere e conferma di Messias.

Per e un ultimo match d'andata fondamentale per la questione salvezza. I viola sono a pochi punti dalla zona calda, i calabresi ultimi in classifica ma rialzatisi nell'ultimo turno e pronti a chiudere la prima parte di stagione in maniera positiva.

Nel 18esimo turno di campionato il Crotone ha battuto largamente il per 4-1, Simy grande protagonista. Destino opposto per la Fiorentina, surclassata allo Stadio Diego Armando Maradona di con un rotondo 6-0 senza storia.

Prandelli verso il ritorno al 3-5-2, con Callejon in panchina e Bonaventura mezzala con Amrabat e Castrovilli a centrocampo. Ribery-Vlahovic di punta, Caceres a destra.

Nel Crotone spazio per Messias e Simy, esterni Pedro Pereira e Reca. Interni di centrocampo Vulic, Eduardo e Zanellato, tra i pali ci sarà Cordaz. Si rivedono in difesa Marrone e Luperto.

FIORENTINA (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto; Pereira, Vulic, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy.