Probabili formazioni Benevento-Juventus: Ronaldo a riposo, chance Dybala

Trasferta ostica per la Juventus, impegnata a Benevento: turno di riposo per Ronaldo, Dybala in coppia con Morata. C'è il rientro di Bonucci.

Conquistato l'accesso agli ottavi di finale di con due turni d'anticipo, la può serenamente pensare al campionato che porta in dote la trasferta al 'Vigorito' contro il di Pippo Inzaghi.

Per i bianconeri non sarà semplice contro un avversario reduce dal blitz di Firenze che ha permesso di salire a quota 9 punti in classifica, con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e la sensazione di valere di più rispetto a quanto dica la graduatoria.

Pirlo ha annunciato in conferenza stampa l'esclusione di Cristiano Ronaldo, finito anche lui nel vortice del turnover: ciò significa che sarà Dybala ad affiancare Morata, occasione da cogliere al volo per l'argentino che non ha ancora mostrato le sue vere doti.

Rabiot dovrebbe riprendersi il posto da titolare a scapito di Arthur, Ramsey verso il ritorno dal 1' dopo aver smaltito i problemi fisici che lo hanno reso indisponibile nel recente periodo.

In difesa spicca il rientro di Bonucci che darà manforte a De Ligt, con Danilo e Frabotta ad agire da terzini nella retroguardia a quattro in fase difensiva, che diventa a tre nei momenti offensivi. Lieve affaticamento per Alex Sandro che non verrà rischiato.

Un solo dubbio di formazione per Inzaghi: Maggio dovrebbe spuntarla su Letizia, anche se il ballottaggio resta serrato. Lapadula unico attaccante con il supporto di Ionita e Caprari sulla trequarti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENEVENTO-JUVENTUS

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala.