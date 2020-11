Pirlo ridisegna la difesa della Juve: "Bonucci rientra, Alex Sandro affaticato"

Il tecnico bianconero presenta la trasferta in Campania: cambierà la linea difensiva. Sul riposo di Ronaldo: "Era in programma che non giocasse".

Alla caccia della terza vittoria consecutiva per la prima volta in stagione. La parola d'ordine è continuità: questo cerca la di Andrea Pirlo nella trasferta contro il di domani. Anche senza Cristiano Ronaldo, non convocato.

Il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di 'Jtv' del match in programma al Vigorito domani alle 18.00. Con delle novità di formazione rispetto al Ferencvaros, a partire dalla difesa.

“Abbiamo la fortuna di riavere Bonucci. Alex Sandro viene da due mesi di stop, è ancora un po’ affaticato ma verrà con noi. Cristiano riposa perché dopo tante partite era un po’ stanco: era in programma che non giocasse a Benevento”.

Da valutare invece l'impiego di Ramsey, non al meglio dopo alcuni acciacchi fisici. Pirlo ha affermato che lo vede bene in posizione di trequarti.

“Lo vedo come trequartista, è un giocatore intelligente che è sempre messo bene in tutte le situazioni. Lo vedo in quella posizione perché è molto bravo a trovare lo spazio per giocare”.

Parole anche per l'amico Filippo Inzaghi, compagno di tante battaglie in rossonero e domani per la prima volta avversario da allenatore.