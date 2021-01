Probabili formazioni Atalanta-Cagliari: spazio per Miranchuk

Gasperini conferma Muriel ma non Zapata ed Ilicic, dentro Gosens e Gollini. Cagliari con Tripaldelli ed Oliva, in attacco Pavoletti.

E' tornata a far paura in campionato, l' di Gasperini. A pochi passi dal capolista, considerata anche la gara contro l' da recuperare, la Dea prova a continuare la propria ascesa anche negli ottavi di Coppa contro il .

Un Cagliari di DI Francesco che dall'altra parte è in un terribile momento, con quattro sconfitte consecutive e il terzultimo posto vicinissimo. I rossoblù cercano una scossa per poter riprendere fiducia, magari proprio a Bergamo, espugnata nello scorso torneo di A

Turnover per Gasperini, che proporrà Miranchuk in attacco al fianco di Muriel con Malinovskyi a supporto in veste di trequartista, mentre Gosens e Maehle saranno gli esterni di centrocampo. In mezzo Freuler con Pessina, tra i pali Sportiello sarà difeso da Sutalo, Caldara e Djimsiti. Ancora una volta non convocato il 'Papu' Gomez.

Il Cagliari si affiderà a Pavoletti che in attacco agirà da prima punta, supportato da Ounas e Pereiro. Nandez dal 1' dopo la squalifica in campionato, con lui anche Oliva e Caligara. Tra i pali dovrebbe toccare a Vicario, davanti a lui una retroguardia a quattro con Zappa, Pisacane, Ceppitelli e Tripaldelli.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel.

CAGLIARI (4-3-2-1): Vicario; Zappa, Pisacane, Ceppitelli, Tripaldelli; Nandez, Oliva, Caligara; Ounas, Pereiro; Pavoletti.