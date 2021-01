Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali: Muriel dal 1'

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari in Coppa Italia: Malinovskyi e Miranchuk dietro Muriel. Sardi con Pavoletti al centro dell'attacco.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-CAGLIARI

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel.

CAGLIARI (4-3-3): Vicario; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Nandez, Marin, Caligara; Tramoni, Pavoletti, Sottil.

e di scena in uno degli ottavi di finale di Coppa , che mette in palio la qualificazione ai quarti: la vincente affronterà una tra e .

Gasperini si affida a Muriel in attacco, supportato da Malinovskyi e Miranchuk. Niente turnover per Gosens, Maehle al posto di Hateboer sulla fascia destra. In difesa chance per Sutalo, tra i pali c'è Sportiello.

Di Francesco concede un'opportunità a Vicario in porta e a Tripaldelli nel ruolo di terzino sinistro. Centrocampo con Nandez e Caligara interni ai lati di Marin. Novità in avanti: Tramoni e Sottil in posizione esterna rispetto alla punta centrale Pavoletti.