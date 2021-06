Probabili formazioni Argentina-Cile: Lautaro con Messi e Di Maria nel tridente

L'albiceleste affronta la selezione cilena contro cui ha perso le ultime due finali giocate. Messi guida la truppa Scaloni, nel Cile spazio a Pulgar.

Si illumina l' 'Engenhão' di Rio de Janeiro. La casa del Botafogo ospiterà in tarda serata (ore 23 italiane) la sfida d'esordio del girone B di Copa America tra Argentina e Cile. Si parte dunque con un big match ad inaugurare un raggruppamento che comprende anche Bolivia, Uruguay e Paraguay.

Il Ct Scaloni opta per il 4-3-3 in vista del debutto nella competizione continentale che la nazionale albiceleste non vince dal 1993: la stella polare è sempre quella di Lionel Messi che agirà nel tridente insieme a Di Maria e a Lautaro Martinez.

A centrocampo sprazzi di Serie A presente e passata con De Paul e Paredes, affiancati da Lo Celso. In difesa, a salvaguardia della porta di Martinez, c'è la coppia centrale Otamendi-Martinez Quarta. Sulle corsie laterali Montiel a destra e Acuña a sinistra.

Risponde il Cile di Lasarte con il 3-4-3: in porta c'è Bravo alle spalle della difesa a tre formata da Sierralta, Medel e Maripan. Linea a quattro nel mezzo con Pulgar e Aranguiz a formare la cerniera di centrocampo, con Isla e Mora sui binari. In avanti largo a tridente: Edu Vargas riferimento centrale, Mora a destra e Meneses sul versante opposto.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Ct. Scaloni

CILE (3-4-3): Bravo; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Mena; Mora, Edu Vargas, Meneses. Ct. Lasarte