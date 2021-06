Argentina-Cile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia la Copa America di Argentina e Cile: tutte le informazioni sulla sfida d'apertura del girone A del torneo e dove vederla in tv e streaming.

Partita: Argentina-Cile

Argentina-Cile Data: 14 giugno 2021

14 giugno 2021 Orario: 23.00

23.00 Canale tv: Sky Sport Serie A

Sky Sport Serie A Streaming: Sky Go

Tocca all'Argentina. In un primo momento Nazionale ospitante della Copa America 2021 assieme alla Colombia, prima che la manifestazione venisse trasferita in Brasile, la squadra di Lionel Scaloni sfida il Cile nella prima giornata del girone A.

Proprio Argentina e Cile possono essere considerate assieme all'Uruguay le grandi favorite del raggruppamento, completato dalla presenza di Paraguay e Bolivia. La particolarità della Copa America 2021, costituita non da 12 partecipanti come nelle altre edizioni ma solo da 10, ovvero tutte le Nazionali sudamericane, fa sì che ad approdare ai quarti di finale saranno 4 squadre su 5 di ogni gruppo.

Per quanto riguarda Argentina e Cile, si tratterà del secondo scontro diretto in pochi giorni: le due formazioni si sono già affrontate nella notte tra il 3 e il 4 giugno, questa volta in una gara valida per le Qualificazioni Mondiali, pareggiando per 1-1 grazie alle reti di Messi su rigore e di Alexis Sanchez.

In Copa America, invece, Argentina e Cile si sono sfidate per due volte consecutive in finale, prima nel 2015 e poi nel 2016: due gare che si sono concluse allo stesso modo, ovvero con lo 0-0 dopo i tempi regolamentari e supplementari e poi con il trionfo cileno ai calci di rigore.

In questa pagina tutte le informazioni su Argentina-Cile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ARGENTINA-CILE

Argentina-Cile, prima partita del girone A della Copa America 2021, si giocherà nella tarda serata di lunedì 14 giugno a partire dalle ore 23 italiane, ovvero le 18 orario brasiliano. Il match andrà in scena all'Engenhão di Rio de Janeiro, stadio in cui gioca le proprie partite casalinghe il Botafogo e che è dedicato alla memoria di Nilton Santos.

Argentina-Cile sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, che pochi giorni prima dell'inizio della Copa America 2021 ha acquisito i diritti della competizione. In particolare, sarà possibile assistere alla sfida tra la formazione di Scaloni e quella di Lasarte su Sky Sport Serie A.

Il big match tra Argentina e Cile sarà visibile anche in diretta streaming, ma solo per gli abbonati a Sky, che potranno disporre dell'applicazione gratuita Sky Go, facilmente scaricabile sul proprio pc, smartphone o tablet.

Un'alternativa per assistere ad Argentina-Cile in diretta streaming è quella di affidarsi a NOW, il servizio di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione dell'emittente satellitare dopo aver acquistato uno dei pacchetti proposti.

Tanti dubbi nell'Argentina, dove mancherà Paulo Dybala, nemmeno convocato da Scaloni. In porta c'è il dubbio Armani, chiamato per la Copa America nonostante non sia ancora guarito dal Covid-19: nuovamente pronto Emiliano Martinez. In difesa Romero, a segno e poi infortunatosi contro la Colombia, potrebbe far posto al viola Martinez Quarta. Chance da titolare in mezzo al campo per De Paul assieme a Paredes e Lo Celso. In attacco, assieme a Messi e Lautaro Martinez, uno tra Di Maria e Nico Gonzalez.

L'uruguaiano Lasarte, da febbraio commissario tecnico del Cile, risponderà con un 3-4-3 in cui Medel dovrebbe guidare la difesa e Alexis Sanchez l'attacco, in cui sarà presente anche l'ex napoletano Edu Vargas. In campo anche l'altro viola Pulgar. Convocato anche Vidal, recuperato dopo la positività al Covid-19 di inizio mese e regolarmente convocato per la competizione.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Ct. Scaloni

CILE (3-4-3): Bravo; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Mena; Alexis Sanchez, Edu Vargas, Meneses. Ct. Lasarte