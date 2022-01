Primo acquisto per Iervolino da patron della Salernitana: è il nipote Antonio Pio

In attesa di tempi migliori (lo 0-3 a tavolino contro l'Udinese e il -1 in classifica non aiutano) i tifosi della Salernitana possono quantomeno guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più, generato dall'acquisizione del club da parte dell'imprenditore Danilo Iervolino che ha evitato lo spettro della ripartenza dai dilettanti.

Il nuovo presidente granata, dopo aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Walter Sabatini, vuole costruire una squadra che possa compiere l'impresa della salvezza: il primo acuto sul mercato riguarda però il settore giovanile.

La società campana ha infatti comunicato sul proprio sito il tesseramento di Antonio Pio Iervolino, che del patron non è un semplice omonimo ma bensì il nipote.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Imolese Calcio 1919 per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Primavera classe ’03 Antonio Pio Iervolino".

Il giovane centrocampista andrà a rimpolpare la rosa della formazione Primavera, impegnata nel campionato 2B di categoria dove occupa l'ottavo posto.