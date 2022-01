Sabatini riparte dalla Salernitana: contratto di 6 mesi con i campani

Boccata d'ossigeno per la Salernitana, reduce dalla conquista di tre punti d'oro sul campo del Verona: la salvezza torna ad essere un obiettivo raggiungibile, grazie anche all'entusiasmo portato da Danilo Iervolino.

Il nuovo patron vuole costruire una squadra in grado di lottare dignitosamente, a partire dalle fondamenta: come riportato da 'Sky Sport', è praticamente fatta per l'ingaggio di Walter Sabatini nel ruolo di direttore sportivo del club.

Il dirigente classe 1955 firmerà un contratto della durata di sei mesi e sostituirà Angelo Fabiani, divenendo operativo già nelle prossime ore.

L'ultimo incarico ricoperto da Sabatini è stato quello di coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impect, un impegno durato due anni e terminato lo scorso 27 settembre 2021. Nel curriculum, tra le altre, anche le esperienze con Lazio, Roma e Inter.