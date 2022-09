Prima vittoria stagionale per l'Inter Primavera: 3-0 al Viktoria Plzen in Youth League

Dopo il pareggio col Bayern, i ragazzi di Chivu stravincono in Repubblica Ceca: doppietta di Pelamatti, in mezzo la rete di Valentin Carboni.

Il primo squillo dei campioni d'Italia. L'Inter Primavera di Cristian Chivu centra il primo successo stagionale al settimo tentativo. I nerazzurri trovano la vittoria a Prestice contro il Viktoria Plzen Under 19 nel secondo turno della fase a gironi di Youth League.

Dopo un avvio di marca ceca ma senza particolari fiammate, è Valentin Carboni a impensierire il portiere avversario: il numero 10 nerazzurro sfiora il goal prima al 10' e poi al 21', ma entrambe le conclusioni con il sinistro non trovano lo specchio della porta.

L'Inter continua a spingere e trova due reti in poco meno di 120 secondi, mettendo la partita in discesa. Pelamatti raccoglie una respinta corta della difesa del Plzen e sblocca il risultato al 28' con una conclusione dal limite dell'area che 'bacia' la faccia interna del palo e termina in rete. Poi è Carboni a trova il bis con una botta mancina dal limite che non lascia scampo al portiere avversario Baier.

La squadra di Chivu chiude definitivamente i conti al 32': sul cross velenoso di Andresen da destra, Pelamatti è puntuale all'appuntamento con il pallone. Il terzino sinistro interviene in spaccata sul secondo palo e firma la doppietta personale.

Al ritorno dagli spogliatoi, dopo l'intervallo, il Viktoria Plzen U19 si presenza con due volti nuovi, Alao e Kule. La squadra di Ondrej Siml prova a reagire e farsi vedere in avanti, ma l'Inter di Chivu è brava a non concedere praticamente nulla agli avversari.

Al contrario, gli uomini di Chivu sfiorano il poker con il destro dall'interno dell'area di rigore di Silas Andersen che colpisce il palo da ottima posizione e spreca un'occasione ghiotta. Valentin Carboni va a un passo dalla doppietta ma calcia su Baier, mentre Pio Esposito gira di testa sugli sviluppi di un corner quando il cronometro segna il minuto 80 ma non trova lo specchio.

I ragazzi di Chivu controllano il risultato nel finale e portano a casa il risultato pieno.

Come dicevamo, per l'Inter si tratta della prima vittoria in stagione. I nerazzurri centrano il secondo risultato utile di fila in Youth League dopo il pari in rimonta contro il Bayern Monaco, mentre in campionato hanno raccolto appena due pareggi in cinque partite.

IL TABELLINO DI VIKTORIA PLZEN-INTER U19

MARCATORI: 28′ e 32′ Pelamatti (I), 30′ Carboni (I)

Viktoria Plzen (4-3-3): Baier; Cerveny, Vach, Paluska, Vacek; Gaszczyk (81' Lorincz), Sojka, Falout; Deml (46' Alao), Kruta (59' Hasek), Doubek (46' Kule, 86' Sustr). All. Siml

Inter (4-3-2-1): Calligaris; Zanotti, Guercio (73' Stante), Fontanarosa, Pelamatti; Andersen (73' Martini), Bonavita (83' Di Maggio), Kamate (83' Stankovic); Carboni, Iliev (65' Owusu); Esposito. All. Chivu

Ammoniti: Guercio (I), Alao (VP)

Arbitro: Ladeback